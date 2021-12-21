Отряд МВД из Коми вернулся из полугодовой командировки в Чечню

Сводный отряд МВД по Республике Коми вернулся из длительной служебной командировки в Чечню. Прибывший отряд на перроне железнодорожного вокзала встречали представители руководства МВД по Республике Коми во главе с врио министра Юрием Марченко, а также коллеги и семьи командированных сотрудников. Командир сводного отряда полиции доложил, что все задачи, поставленные перед бойцами руководством ведомства, выполнены, и отряд вернулся в полном составе.

Юрий Марченко поблагодарил сотрудников за службу и вручил ведомственные награды. По его словам, они отлично выполнили поставленные задачи, еще раз подтвердили свой высокий профессионализм и добросовестно отнеслись к своим служебным обязанностям. Юрий Викторович подчеркнул, что теперь необходимо полностью восстановиться, набраться сил, и вернуться к работе в своих подразделениях.