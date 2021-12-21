Отряд МВД из Коми вернулся из полугодовой командировки в Чечню

Сводный отряд МВД по Республике Коми вернулся из длительной служебной командировки в Чечню. Прибывший отряд на перроне железнодорожного вокзала встречали представители руководства МВД по Республике Коми во главе с врио министра Юрием Марченко, а также коллеги и семьи командированных сотрудников.
Командир сводного отряда полиции доложил, что все задачи, поставленные перед бойцами руководством ведомства, выполнены, и отряд вернулся в полном составе.
Юрий Марченко поблагодарил сотрудников за службу и вручил ведомственные награды. По его словам, они отлично выполнили поставленные задачи, еще раз подтвердили свой высокий профессионализм и добросовестно отнеслись к своим служебным обязанностям. Юрий Викторович подчеркнул, что теперь необходимо полностью восстановиться, набраться сил, и вернуться к работе в своих подразделениях.
За проявленный профессионализм, успешное выполнение задач по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона приказом Министра внутренних дел по Республике Коми были награждены 12 сотрудников.
В Микуне на железнодорожной станции сотрудников встретил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Республике Коми Владимир Климов, который также поздравил полицейских и вручил ведомственные награды.
По завершении торжественных мероприятий полицейские смогли наконец обнять своих родных и близких, которые в течение всех шести месяцев с нетерпением ждали их возвращения.