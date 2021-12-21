Рак – не приговор: онколог подвел итоги 2021 года

Многие онкологи со всего мира считают, что рак – не приговор. Такого же мнения придерживается и Андрей Галин, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Коми.
В декабре 2021 в ведомстве подвели итоги года по проделанной работе. Результаты показали, что в Республике Коми произошли положительные изменения в плане лечения и изучения одного из самых грозных заболеваний 21 века.
В 2021 году произошло усиление онкологической службы республики. Для этого было проведено технологическое перевооружение: закуплены эндоскопические аппараты, новый линейный ускоритель, компьютерные томографы. Все это сделано в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». В республиканский онкодиспансер пришли четыре молодых специалиста. Также с того года диспансер стал участником международной программы «Рак на пяти континентах», которая посвящена изучении рака в мире.
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, онкологический диспансер в 2021 году оказывал помощь в полном объеме пациентам со злокачественными новообразованиями. Отделения и поликлиника принимали всех направленных пациентов.
Но пандемия все же внесла изменения в процесс диагностирования и лечения рака. В прошлом году наметилось сокращение количества раковых пациентов. Так, в 2020 году количество первично выявленных злокачественных новообразований составило около 556 тыс. случаев – это на 13 % меньше по сравнению с 2019 годом. В том году выявили 640 тыс. случаев. Удельный вес таких пациентов на каждые 100 тысяч населения России сократился с 436 до 379 человек.
Эту динамику нельзя назвать положительной, так как снижение показателей связано с тем, что пациенты откладывали посещение онколога во избежание риска заражения COVID-19. Уже в первом полугодии 2021 года российские онкологи фиксируют рост количества случаев первично выявленных злокачественных образований, причем уже с более серьезным течением заболевания.
Хотя ключевая задача современной онкологии – это ранняя диагностика рака. Это позволяет существенно повысить успех от консервативного и оперативного лечения. Об этом говорит и статистика двух последних лет, которые предшествовали пандемии коронавируса. Если в 2019 году среди общего числа случаев нововыявленных со злокачественными новообразованиями 57,4% занимали пациенты с первой и второй стадией заболевания, то в 2020 году этот показатель сократился до 56,3%.
– В 21 веке онкология далеко не всегда является смертным приговором. Имеются случаи выздоровления даже на крайних стадиях. И, успех зависел не столько от удачи, сколько от сочетания многих факторов. С одной стороны, была готовность пациентов идти вперед, а с другой, конечно же, эффективное лечение. Борьба с этим опасным заболеванием проходит на нескольких фронтах: в лечебном учреждении, где на передней линии – врачи, а также в исследовательских центрах, где продолжают искать средство от рака, – говорит Андрей Галин.
К счастью, медицина не стоит на месте. В нашей стране, как и в мире, проводятся исследования онкологических заболеваний. Это позволяет вводить в практику новые эффективные методы лечения. Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) – одна из тех организаций, которая тратит ресурсы на исследование онкологических заболеваний, что позволяет внедрять новые методы лечения. В этом году с успехом применялись сразу несколько методов. Комбинирование лекарственных препаратов позволяет снизить токсичность лечения и нагрузку на организм пациента. С успехом используется таргетинговая терапия, которая направленно действует на раковые клетки, а не на весь организм, как химиотерапия. За счет этого более эффективным становится лечение ранней онкологии, а также возможность продлить жизнь пациентов, увеличивая количество таргетинговых препаратов.
Андрей Галин всегда готов к общению с горожанам и готов помочь им по любой теме, будь то онкология или жизнь в городе. Задать вопросы можно на его личной странице «ВКонтакте».