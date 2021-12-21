Рак – не приговор: онколог подвел итоги 2021 года

Многие онкологи со всего мира считают, что рак – не приговор. Такого же мнения придерживается и Андрей Галин, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Коми.

В декабре 2021 в ведомстве подвели итоги года по проделанной работе. Результаты показали, что в Республике Коми произошли положительные изменения в плане лечения и изучения одного из самых грозных заболеваний 21 века.

В 2021 году произошло усиление онкологической службы республики. Для этого было проведено технологическое перевооружение: закуплены эндоскопические аппараты, новый линейный ускоритель, компьютерные томографы. Все это сделано в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». В республиканский онкодиспансер пришли четыре молодых специалиста. Также с того года диспансер стал участником международной программы «Рак на пяти континентах», которая посвящена изучении рака в мире.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, онкологический диспансер в 2021 году оказывал помощь в полном объеме пациентам со злокачественными новообразованиями. Отделения и поликлиника принимали всех направленных пациентов.

Но пандемия все же внесла изменения в процесс диагностирования и лечения рака. В прошлом году наметилось сокращение количества раковых пациентов. Так, в 2020 году количество первично выявленных злокачественных новообразований составило около 556 тыс. случаев – это на 13 % меньше по сравнению с 2019 годом. В том году выявили 640 тыс. случаев. Удельный вес таких пациентов на каждые 100 тысяч населения России сократился с 436 до 379 человек.

Эту динамику нельзя назвать положительной, так как снижение показателей связано с тем, что пациенты откладывали посещение онколога во избежание риска заражения COVID-19. Уже в первом полугодии 2021 года российские онкологи фиксируют рост количества случаев первично выявленных злокачественных образований, причем уже с более серьезным течением заболевания.

Хотя ключевая задача современной онкологии – это ранняя диагностика рака. Это позволяет существенно повысить успех от консервативного и оперативного лечения. Об этом говорит и статистика двух последних лет, которые предшествовали пандемии коронавируса. Если в 2019 году среди общего числа случаев нововыявленных со злокачественными новообразованиями 57,4% занимали пациенты с первой и второй стадией заболевания, то в 2020 году этот показатель сократился до 56,3%.