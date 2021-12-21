На страшном пожаре в Коми погибли четыре человека

В Прилузском районе Коми произошла трагедия: на разгоревшемся пожаре погибли люди. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС Коми сообщил «Комиинформ».

16 января в 01.40 в службу спасения поступила информация о возгорании в с. Ношуль по ул. Колхозная, д. 23. Загорелся частный жилой дом. На место были направлены подразделения Прилузского пожарно-спасательного гарнизона.