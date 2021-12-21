На складе в Москве нашли мертвого воркутинца

Утром 10 декабря на складе в Москве было найдено тело воркутинца. Об этом сообщает kp.ru.
64-летний мужчина работали на одной из московских оптовых фирм. 30 декабря он вышел на работу в качестве охранника склада. Известно, что в Москве мужчина трудился вахтовым методом. Проживал он прямо на складе, где для него была оборудована специальная комнатка.
Всё праздничные выходные ни руководство, ни коллеги, ни даже родные не связывались с мужчиной. А утром 10 января управляющий складом, который пришёл на работу, обнаружил тело погибшего.
«В полицию поступило сообщение от управляющего складом об обнаружении им тела рабочего, 64-летнего Сергея К.* со следами гнилостных изменений. 30 декабря Сергей заступил на смену охранять склад на новогодних праздниках. Установлено, что мужчина скончался на следующий день, 31 декабря. Тело мужчины 10 дней пролежало на складе, пока его не обнаружил вышедший на работу управляющий. На телефон погибшему никто не звонил, заявлений о пропаже мужчины также в полицию не поступало», - рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что следов насильственной смерти на теле нет.