На складе в Москве нашли мертвого воркутинца

Утром 10 декабря на складе в Москве было найдено тело воркутинца. Об этом сообщает kp.ru.

64-летний мужчина работали на одной из московских оптовых фирм. 30 декабря он вышел на работу в качестве охранника склада. Известно, что в Москве мужчина трудился вахтовым методом. Проживал он прямо на складе, где для него была оборудована специальная комнатка.

Всё праздничные выходные ни руководство, ни коллеги, ни даже родные не связывались с мужчиной. А утром 10 января управляющий складом, который пришёл на работу, обнаружил тело погибшего.