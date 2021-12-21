В Минцифры рассказали о мошенниках, которые спекулируют на QR-кодах

Минцыфры предупредило россиян о том, что мошенники стали использовать тему QR-кодов, чтобы похитить аккаунт на "Госуслугах". Об этом пишет russian.rt.com.
Как оказалось, схема эта всём давно знакома и долгое время используется мошенниками для получения доступа в онлайн-банки. Только сейчас злоумышленники охотятся за аккаунтом на "Госуслугах".
Мошенники инициируют по телефону восстановление пароля к учётной записи пользователя, чтобы украсть его аккаунт. Для этого при входе в аккаунт они вводят номер телефона жертвы, после чего звонят пользователю и просят продиктовать код, полученный в смс, — пояснили в министерстве.
С помощью кода злоумышленники генерируют новый пароль и захватывают аккаунт.
В Минцифры напомнили, что сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные.