В Минцифры рассказали о мошенниках, которые спекулируют на QR-кодах

Минцыфры предупредило россиян о том, что мошенники стали использовать тему QR-кодов, чтобы похитить аккаунт на "Госуслугах". Об этом пишет russian.rt.com.

Как оказалось, схема эта всём давно знакома и долгое время используется мошенниками для получения доступа в онлайн-банки. Только сейчас злоумышленники охотятся за аккаунтом на "Госуслугах".