Врач объяснил, когда сидеть перед телевизором смертельно опасно

Врач-терапевт Георгий Сапего заявил о том, что долгое сидение перед телевизором может быть смертельно опасным. Подробности рассказывают "РИА Новости".
Так, дело в том, что во время просмотра телевизора человек долгое время не двигается. Из-за этого может происходить застой крови в сосудах и образование тромбов.
"Иногда в венах ног формируются тромбы. Это сгустки крови, которые обычно появляются от застоя крови. Если отток крови из вен нарушен, то в такой застоявшейся крови легче образуются сгустки. Иногда этому способствует ненормально повышенная свертываемость крови", – уточнил Сапего.
Ситуация, когда тромб попадает в легочную артерию, может быть опасно для жизни.
"Если такой тромб закупорит легочную артерию или ее крупную ветвь, то кровь остановится и не будет насыщаться кислородом. Появится ощущение нехватки воздуха, может заболеть грудная клетка, резко упадет артериальное давление. Если тромбоэмболия массивная, то пострадавший человек умирает. Если тромбы зацепили только мелкие ветви легочной артерии, то можно вообще ничего не почувствовать и никогда про это не узнать", – объяснил Сапего.
По словам эксперта, если у вас покраснели, опухли или заболели ноги, а также появилась одышка и боль в грудной клетке, стоит вызвать скорую.