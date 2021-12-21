Врач объяснил, когда сидеть перед телевизором смертельно опасно

Врач-терапевт Георгий Сапего заявил о том, что долгое сидение перед телевизором может быть смертельно опасным. Подробности рассказывают "РИА Новости".

Так, дело в том, что во время просмотра телевизора человек долгое время не двигается. Из-за этого может происходить застой крови в сосудах и образование тромбов.

"Иногда в венах ног формируются тромбы. Это сгустки крови, которые обычно появляются от застоя крови. Если отток крови из вен нарушен, то в такой застоявшейся крови легче образуются сгустки. Иногда этому способствует ненормально повышенная свертываемость крови", – уточнил Сапего.

Ситуация, когда тромб попадает в легочную артерию, может быть опасно для жизни.