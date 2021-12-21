Названы ошибки при варке яиц, которые могут навредить здоровью

Сразу несколько распространенных ошибок при варке яиц могут нанести серьезный вред здоровью. О том, что именно может лишить этот популярный продукт полезных свойств, пишут “РИА Новости”.

Варка яиц помогает уничтожить бактерии. Однако если варить яйца слишком долго, продукт потеряет свою пищевую ценность. Дело в том, что при долгой варке сера и железо, находящиеся внутри яиц, распадаются на другие вещества.