Депутат Госдумы: большинство россиян в 2022 году окажутся за чертой бедности

Депутат Госдумы от партии “Справедливая Россия - За Правду” Михаил Делягин предрек обнищание россиян в этом году. По его словам, большинство жителей страны окажется за чертой бедности, пишет ura.news.

Делягин отметил, что причина такого положения дел кроется в том, что уровень доходов населения с 2021 года не поднимется.