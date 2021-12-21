Депутат Госдумы: большинство россиян в 2022 году окажутся за чертой бедности

Депутат Госдумы от партии “Справедливая Россия - За Правду” Михаил Делягин предрек обнищание россиян в этом году. По его словам, большинство жителей страны окажется за чертой бедности, пишет ura.news.
Делягин отметил, что причина такого положения дел кроется в том, что уровень доходов населения с 2021 года не поднимется.
Когда мы сравниваем средний уровень жизни, то понимаем, что обогащение олигархов сопровождается обнищанием миллионов людей. Сейчас у большинства уровень реальных доходов будет такой же, как в 2021 году. Это значит, что большинство обеднеет. А олигархическое меньшинство будет обогащаться, — написал Михаил Делягин на своем сайте.