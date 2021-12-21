В Сыктывкаре водитель не пропустила пожарную машину и врезалась в нее

В Сыктывкаре 15 января в 20:30 произошло ДТП с автомобилем и пожарной машиной. Об этом сообщает "БНК".

Жительница столицы Коми 1980 года рождения за рулем Kia Sportage ехала по Сысольскому шоссе. На регулируемом перекрестке Маркова – Сысольское шоссе не уступила дорогу и столкнулась с КаМАЗом под управлением мужчины 1980 года рождения. Во время движения машина МЧС двигалась с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.