В России предложили запретить продажу алкоголя в выходные

В России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Ura.ru. Об этом сообщают "РИА Новости".



По его словам, такие меры необходимы для защиты здоровья граждан. Он отметил, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя.

- Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя, — подчеркнул депутат. Он также призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, поскольку это важно "с точки зрения обороноспособности и выживания нации".