Мясников назвал способные привести к раку простаты продукты для мужчин

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к раку простаты у мужчин. Об этом сообщают "Лента.ру".

По его словам, есть много научных работ, свидетельствующих о связи употребления молочных продуктов и рака простаты. Медик отметил, что в связи с этим мужчинам стоит пить в день не более 300 миллилитров молока.