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Мясников назвал способные привести к раку простаты продукты для мужчин

Мясников назвал способные привести к раку простаты продукты для мужчин

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к раку простаты у мужчин. Об этом сообщают "Лента.ру".

По его словам, есть много научных работ, свидетельствующих о связи употребления молочных продуктов и рака простаты. Медик отметил, что в связи с этим мужчинам стоит пить в день не более 300 миллилитров молока.

- Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D, — объяснил Мясников.

Он также добавил, что снижение уровня витамина D в организме происходит, чтобы не допустить возникновения гиперкальциемии.

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