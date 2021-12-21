Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Сыктывкаре

Синоптики дали прогноз на следующую рабочую неделю с 17 по 21 января.



Погодные условия на предстоящей неделе прогнозируются более устойчивыми, хотя чередование морозных дней с относительно теплыми продолжится. Юго-западные районы уже в понедельник днем окажутся в более теплом воздухе, температура повысится до -7...-12С.

Со вторника теплые воздушные массы продолжит распространятся в северо-восточном направлении. Но пока потепление затронет Заполярье, в северо-западных районах уже в среду, 19 января, начнется процесс похолодания. На большей части территории Крещение ожидается теплым. Преобладающая температура воздуха составит -8...-15С, что на 6...8С выше нормы. И только на северо-западе ожидается холоднее, в пределах -20...-25С.