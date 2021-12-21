Назван способ сжечь опасный для здоровья жир на животе

Клубника, богатая клетчаткой, помогает организму сжечь опасный висцеральный жир в районе живота. Об этом сообщают "РИА Новости".

Висцеральный жир, находящийся в области живота, нарушает баланс и функционирование гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и способствует образованию тромбов, что приводит к проблемам с сердцем, а иногда и к ранней смерти. Однако растворимая клетчатка, по словам исследователей медицинского центра Wake Forest Baptist, замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник и тем самым помогает избавиться от висцерального жира.