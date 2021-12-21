Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми в ДТП со снегоходом пострадал ребенок

В Коми в ДТП со снегоходом пострадал ребенокФото УГИБДД МВД по Коми

На Удоре при экстренном торможении снегохода пострадали водитель и пассажир-ребенок. Об этом сообщает "Комиинформ".

ДТП случилось вчера, 15 января, 13:30 в с. Кослан Удорского района.

Водитель 1981 г.р. двигался на снегоходе Yamaha по подъезду к с. Кослану от автодороги Кослан - Зубово со стороны села. На десятом километре он не справился с управлением и допустил экстренное торможение снегохода.

В результате чего водитель получил закрытую травму колена, а его пассажир - мальчик 2015 г.р. - ушиб губ и предварительно - ушиб грудной клетки.

Пострадавшие не госпитализированы. Стаж вождения мужчины - с 2020 года.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости