Грозит ли «омикрон» Коми: отвечают в Минздраве

В Россию проникает новый штамм коронавируса «омикрон». В нашей стране первые случаи заражения зафиксированы 6 декабря 2021 года, сам вирус обнаружен в Ботсване и ЮАР в начале ноября. 14 января «ВестиRU» сообщали о росте заболевших «омикроном». В информации указывалось, что число заражений за три дня выросло более чем в два раза. Портал PG11.ru при помощи специалистов Минздрава Коми выяснил, грозит ли нашему региону новая вспышка коронавируса и как себя защитить.

Учёные сходятся во мнении, что новым штаммом коронавируса легче заразиться.

«Появление «омикрона» – это результат продолжительной болезни в организме ВИЧ-инфицированного. В его организме вирус мог мутировать несколько месяцев, при этом у «омикрона» развилась способность лучше обходить иммунную защиту человеческого организма по сравнению с известными до него штаммами», – сообщили «Pro Городу» в ведомстве.

Исходя из особенностей нового штамма, есть большая вероятность заразиться каждому из нас. Но теорию, согласно которой «омикрон» переносится легче, в Минздраве опровергли. Они ссылаются на различные исследования. Например, ВОЗ оценивает риск нового штамма как «очень высокий», а зарубежные учёные говорят о более легком течении или таком же, как и у штамма «дельта».