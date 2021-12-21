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Грозит ли «омикрон» Коми: отвечают в Минздраве

Грозит ли «омикрон» Коми: отвечают в Минздраве фото из архива PG11.ru

В Россию проникает новый штамм коронавируса «омикрон». В нашей стране первые случаи заражения зафиксированы 6 декабря 2021 года, сам вирус обнаружен в Ботсване и ЮАР в начале ноября. 14 января «ВестиRU» сообщали о росте заболевших «омикроном». В информации указывалось, что число заражений за три дня выросло более чем в два раза. Портал PG11.ru при помощи специалистов Минздрава Коми выяснил, грозит ли нашему региону новая вспышка коронавируса и как себя защитить.

Учёные сходятся во мнении, что новым штаммом коронавируса легче заразиться.

«Появление «омикрона» – это результат продолжительной болезни в организме ВИЧ-инфицированного. В его организме вирус мог мутировать несколько месяцев, при этом у «омикрона» развилась способность лучше обходить иммунную защиту человеческого организма по сравнению с известными до него штаммами», – сообщили «Pro Городу» в ведомстве.

Исходя из особенностей нового штамма, есть большая вероятность заразиться каждому из нас. Но теорию, согласно которой «омикрон» переносится легче, в Минздраве опровергли. Они ссылаются на различные исследования. Например, ВОЗ оценивает риск нового штамма как «очень высокий», а зарубежные учёные говорят о более легком течении или таком же, как и у штамма «дельта».

«Тяжелое течение заболеваемости проявляется в основном у невакцинированных и лиц, имеющих хронические заболевания, например, сахарный диабет», – сообщили в Минздраве со ссылкой главу Роспотребнадзора  

Главное, что важно понять каждому из вас – это скорость распространения нового штамма. Она быстрая и приведёт к массовому заражению жителей Коми.

Поэтому в ведомстве напоминают вам о способе защиты организма: своевременно проводить вакцинацию и ревакцинацию от ковида (спустя 6 месяцев после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания). Только двухкомпонентная вакцина позволит вам избежать тяжёлых последствий для организма, а зачастую и выжить.

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