Путин поручил учесть все жизненные ситуации в законопроекте о QR-кодах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству учесть в законопроекте о QR-кодах в общественных местах учесть все возможные жизненные ситуации, говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля. Об этом сообщают "РИА Новости".



Накануне правительство попросило Госдуму отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"". Кабмин намерен внести в документ поправки.

- Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации и при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку проекта федерального закона, ... обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона, – сказано в поручении главы государства.