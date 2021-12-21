Названы продукты, помогающие продлить молодость

Сохранение молодости кожи и волос, а также в целом обмена веществ сильно зависит от витаминов группы B, особенно B2. Об этом рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина, сообщают "РИА Новости".



Медик напомнила, что с возрастом организм человека не так легко усваивает все необходимые компоненты и это приводит к самым разным проблемам со здоровьем.

- Все биохимические процессы в нашем организме протекают с участием витаминов группы B, в том числе витамина B2, или рибофламина. При этом главная роль витамина B2 — активация других витаминов группы B: B6, B9 (фолиевой кислоты) и витамина B12, без него они не сработают, — объяснил Тюльпина.

По мнению специалиста, дефицит витамина B2 часто развивается из-за серьезной физической нагрузки, анемии и болезнях желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы. Однако определить, нуждается ли человек в витамине B2, можно только при помощи анализа.

Врач заявила, что витамин B2 содержится как в растительных, так и животных продуктах: им богаты молоко и молочные продукты, яйца, печень и почки, а также грибы и орехи. Рекордная концентрация витамина B2 — в кедровых орехах. Однако даже ее может быть недостаточно.