Названы продукты, помогающие продлить молодость

Сохранение молодости кожи и волос, а также в целом обмена веществ сильно зависит от витаминов группы B, особенно B2. Об этом рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина, сообщают "РИА Новости".
Медик напомнила, что с возрастом организм человека не так легко усваивает все необходимые компоненты и это приводит к самым разным проблемам со здоровьем.
- Все биохимические процессы в нашем организме протекают с участием витаминов группы B, в том числе витамина B2, или рибофламина. При этом главная роль витамина B2 — активация других витаминов группы B: B6, B9 (фолиевой кислоты) и витамина B12, без него они не сработают, — объяснил Тюльпина.
По мнению специалиста, дефицит витамина B2 часто развивается из-за серьезной физической нагрузки, анемии и болезнях желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы. Однако определить, нуждается ли человек в витамине B2, можно только при помощи анализа.
Врач заявила, что витамин B2 содержится как в растительных, так и животных продуктах: им богаты молоко и молочные продукты, яйца, печень и почки, а также грибы и орехи. Рекордная концентрация витамина B2 — в кедровых орехах. Однако даже ее может быть недостаточно.
- Учитывая высокий калораж кедрового ореха, мы не съедим его в необходимых для компенсации дефицита витамина B2 количествах, — заметила Тюльпина. Рибофламин очень быстро разрушается на свету, что затрудняет его получение из обычных продуктов, добавила она.
Врач порекомендовала в случае установленного медиками дефицита витамина B2 принимать монопрепараты, которые помогут сохранить здоровье и продлить молодость.