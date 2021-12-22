Два брата и врач спасли рыбаков в Коми, которые застряли в лесу

10 января 2022 года в СМИ написали о том, что пожарный из Усть-Кулома спас троих рыбаков, которые застряли в лесу. Напомним, компания мужчин рыбачила в Усть-Куломском районе и не вышла на связь. Никто об их судьбе не знал. Сотрудник МЧС Даниил Тарабукин вместе со своим братом Павлом и врачом Центральной Республиканской больницы Романом Симончуком по просьбе жены и матери рыбаков отправились на поиски. Портал PG11.ru обратился к рыбакам, а также к семье Тарабукиных, чтобы узнать из первых уст об этой спасательной операции.
О спасательной операции рыбаки и члены их семей
Один из рыбаков Максим Полиевский рассказал подробности их путешествия. Им пришлось ехать по заметённой дороге в лесу, чтобы добраться до рыбацкой избушки. Водитель на машине продвигался вперёд, тем самым прокладывал дорогу, потом возвращался за ними. Но техника подвела и в 20 км до дороги они сломались. Расстояние до избы было ближе, поэтому имелся шанс починить транспорт, чтобы к ней добраться. Но для начала пришлось остаться один на один с природой в лесах Нижнего Воча.
«Спали возле костра, было очень холодно. Один из нас спалил часть сапог. Еле-еле успели с него снять. Пришлось меняться обувью каждые два часа. У меня тоже от костра загорелись куртка и штаны, пока тушил, обжог все руки», – вспоминает Максим.
Ситуация усложнялась тем, что снегоход находился в отдалении от костра. Рыбаки ходили по двое его ремонтировать, так как было всего две пары сапог. Третий из мужчин смотрел за костром и грелся, поскольку и куртка была горелая.
Данила Тарабукин. Фото из личного архива
«На третий день в ночь нам удалось починить снегоход. Но мы доехали до избы все мокрые, холодные и голодные. Еле растопили кирпичную печь. Пока сохли возле печки, услышали, что кто-то подъезжает. Это был Данила Тарабукин. Мы были счастливы, что он проложил нам дорогу на обратный путь, только поэтому смогли выехать», – рассказывает Максим.
Конечно, этим операция по спасению не завершилась: возле дороги мужчинам пришлось ждать ещё одну машину для второго снегохода. Супруга Максима Полиевского Анастасия рассказывает PG11.ru об их действиях в посёлке Кебанъёле, откуда они отправили подмогу рыбакам.
Анастасия Полиевская. Фото из личного архива
«Выехали они (братья Тарабукины) в час ночи со стоматологом Романом, у которого была личная машина. Больше помочь доехать никто не согласился даже за деньги. В МЧС предоставить человека тоже не смогли, лишь обещали с утра подумать», – вспоминает девушка.
Роман Симончук предоставил помощь, даже несмотря на то, что утром ему нужно было на работу к пациентам. Поэтому врачу пришлось оставить братьев Данила и Павла на дороге со снегоходом.
«Мы отправили за ними уже новую машину в 6 утра, чтобы приехать к их выезду. Это был такой план. По нему Данил должен был выйти с нами на связь и сообщить, что с мужем и его друзьями. Мои нервы уже не выдерживали», – делится своими эмоциями Анастасия.
Таким образом, есть две сложности, с которыми столкнулись наши герои:
- МЧС на контакт не пошли, они были готовы отправить людей на поиски только с утра. Но времени ждать уже не было, поскольку рыбаки давно не выходили на связь.
- Даже за деньги никто не соглашался помочь и довезти до Нижнего Воча из Кебанъёля.
О спасательной операции семья Тарабукиных
Также важно понять мнение других лиц об спасательной операции. Конечно, ключевую роль в ней сыграли сами братья Тарабукины.
Тамара (мама сыновей) рассказала нам, что помощь Данилы и Павла была своевременной. Но в тот момент, когда её сыновей попросили поддержки, она переживала об исходе этого дела, поскольку никто не знал, в каком состоянии находятся рыбаки. Действовать нужно было решительно, поэтому поиски они продолжали даже ночью.
«Я молилась за всех, за сыновей и за рыбаков, слава Богу, что в итоге все живы и здоровы», – вспоминает Тамара.
Тамара Тарабукина гордится сыновьями и даже рассказывает, что старший из них (Данила) работает в пожарной части и имеет золотой знак ГТО.
Казалось бы, геройский поступок очевиден. Не каждый из нас решится отправиться в такое дальнее путешествие, чтобы спасти других. Но героями себя молодые люди не считают. Один из братьев описывает спасательную операцию такими словами:
«Ничего особенного в нашем поступке не вижу. Просто нас попросили съездить и посмотреть, что с рыбаками. Добрались до Нижнего Воча в четвёртом часу ночи. Начали искать машину на дороге, затем обнаружили след рыбаков и поехали в лес до их избы. Мы выяснили, что никто не пострадал. У них просто сломался буран и сели телефоны, поэтому они и не могли самостоятельно выбраться из глухих мест. После прибытия на место, посидели и уехали вместе с ними. Спасать никого не пришлось», – вспоминает Павел.
Герои всегда о своих заслугах говорят скромно, но о значимости этого доброго дела можно судить по словам благодарности, которые жители района направили мужчинам в социальных сетях.