Два брата и врач спасли рыбаков в Коми, которые застряли в лесу

10 января 2022 года в СМИ написали о том, что пожарный из Усть-Кулома спас троих рыбаков, которые застряли в лесу. Напомним, компания мужчин рыбачила в Усть-Куломском районе и не вышла на связь. Никто об их судьбе не знал. Сотрудник МЧС Даниил Тарабукин вместе со своим братом Павлом и врачом Центральной Республиканской больницы Романом Симончуком по просьбе жены и матери рыбаков отправились на поиски. Портал PG11.ru обратился к рыбакам, а также к семье Тарабукиных, чтобы узнать из первых уст об этой спасательной операции.

О спасательной операции рыбаки и члены их семей

Один из рыбаков Максим Полиевский рассказал подробности их путешествия. Им пришлось ехать по заметённой дороге в лесу, чтобы добраться до рыбацкой избушки. Водитель на машине продвигался вперёд, тем самым прокладывал дорогу, потом возвращался за ними. Но техника подвела и в 20 км до дороги они сломались. Расстояние до избы было ближе, поэтому имелся шанс починить транспорт, чтобы к ней добраться. Но для начала пришлось остаться один на один с природой в лесах Нижнего Воча.

«Спали возле костра, было очень холодно. Один из нас спалил часть сапог. Еле-еле успели с него снять. Пришлось меняться обувью каждые два часа. У меня тоже от костра загорелись куртка и штаны, пока тушил, обжог все руки», – вспоминает Максим.

Ситуация усложнялась тем, что снегоход находился в отдалении от костра. Рыбаки ходили по двое его ремонтировать, так как было всего две пары сапог. Третий из мужчин смотрел за костром и грелся, поскольку и куртка была горелая.





Данила Тарабукин. Фото из личного архива