В Коми создадут цифровой архив с письмами фронтового врача

В Коми создадут архив писем фронтового врача Ивана Чебанова. Проект реализуют на средства гранта от Росмолодежи, передает Нацбиблиотека региона.

Иван Чебанов - уроженец Коми. В декабре 1941 года Сыктывкарский городской военкомат призвал его на фронт. Чебанов служил военврачом в 28-й Невельской дивизии. Подполковник медицинской службы, заслуженный врач РСФСР и Коми АССР, почетный гражданин города Сыктывкара – в довоенное и послевоенное время он работал в больницах Визинги и Сыктывкара.