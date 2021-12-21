В Коми создадут цифровой архив с письмами фронтового врача

В Коми создадут архив писем фронтового врача Ивана Чебанова. Проект реализуют на средства гранта от Росмолодежи, передает Нацбиблиотека региона.
Иван Чебанов - уроженец Коми. В декабре 1941 года Сыктывкарский городской военкомат призвал его на фронт. Чебанов служил военврачом в 28-й Невельской дивизии. Подполковник медицинской службы, заслуженный врач РСФСР и Коми АССР, почетный гражданин города Сыктывкара – в довоенное и послевоенное время он работал в больницах Визинги и Сыктывкара.
– В 2021 году родственники передали библиотеке цифровой архив из 264 сообщений Ивана Чебанова – это письма, телеграммы, записки, открытки, написанные и отправленные им жене Ольге Степановне с 18 декабря 1941 года по 17 июня 1946 года. Мы хотим рассказать о масштабных событиях Великой Отечественной войны через призму семейной истории, – рассказывает куратор проекта, заведующая отделом автоматизации и электронного обслуживания Национальной библиотеки Ксения Леонгард.
Цифровой архив писем будет размещен на сайте «Библиотека памяти: Великой Победе посвящается». Волонтеры проекта помогут перевести часть рукописных текстов писем в печатный вид, запишут аудио и видеоролики чтения отрывков из писем. На площадках учебных заведений города пройдет мероприятие «Письма с фронта», во время которого учащиеся познакомятся с биографией Чебанова, заслушают отрывки из писем, получат навыки восстановления военной биографии родных по материалам семейных архивов, печатных источников и баз данных открытого доступа.
Среди партнеров проекта – Национальный музей Республики Коми, Сыктывкарский медицинский колледж имени И. П. Морозова, Коми республиканский колледж культуры им. В. Т. Чисталева, Молодежный центр г. Сыктывкара, Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система.