Назван смертельно опасный для мужчин продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о популярном продукте, чрезмерное потребление которого может повлиять на здоровье. Им оказалось обычное молоко, передает слова специалиста РИА Новости.

Мясников рассказал, что есть много научных работ, в которых говорится о риске развития рака простаты из-за молока. Интересно то, что их, по словам врача, никто не опроверг. Именно поэтому мужчинам стоит ограничить потребление молока до 300 миллилитров в день.