Выяснилось, где и когда россияне смогут поставить иностранные вакцины от ковида

С 2022 года россияне смогут привиться в Турции зарубежными вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом со ссылкой на сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) пишет Lenta.ru.

Эксперты туриндустрии уже подтвердили информацию, которая размещена на сайте Ассоциации частных больниц и медицинских организаций Турции (OHSAD). У российских туристов, не имеющих вид на жительство (ВНЖ), появилась возможность сделать прививку за 400 турецких лир за каждый укол (в сумме примерно 4,4 тысячи рублей).