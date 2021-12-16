Мэрия Сыктывкара: вопрос с проездом льготников в автобусах частных перевозчиков решен

Мэрия заявила, что вопрос разногласий с сыктывкарскими перевозчиками решен. Речь идет о том, что некоторые из них отказались возить льготников по социальным проездным, а также раньше срока повысили стоимость проезда до 30 рублей.

По предложению властей города провелось общее собрание Товарищества ИП, в ходе которого они решили перейти на прямые договоры по компенсации оплаты проезда льготных категорий граждан. Тем самым полностью снят предмет разногласий среди членов товарищества, ставший поводом для неоднозначных заявлений о прекращении перевозок льготников и необоснованного решения о повышении платы вразрез с установленным порядком.