Мэрия Сыктывкара: вопрос с проездом льготников в автобусах частных перевозчиков решен

Мэрия заявила, что вопрос разногласий с сыктывкарскими перевозчиками решен. Речь идет о том, что некоторые из них отказались возить льготников по социальным проездным, а также раньше срока повысили стоимость проезда до 30 рублей.
По предложению властей города провелось общее собрание Товарищества ИП, в ходе которого они решили перейти на прямые договоры по компенсации оплаты проезда льготных категорий граждан. Тем самым полностью снят предмет разногласий среди членов товарищества, ставший поводом для неоднозначных заявлений о прекращении перевозок льготников и необоснованного решения о повышении платы вразрез с установленным порядком.
До этого компенсация расходов на перевозку льготных категорий граждан осуществлялась в рамках трёхстороннего соглашения между Минтрудсоц Республики Коми, мэрией и Товариществом ИП. Подразумевается, что теперь каждый перевозчик, являющийся членом товарищества, будет взаимодействовать с Минтрудсоц РК индивидуально.
Мэрия ждёт от Товарищества ИП протокол общего собрания, а от членов товарищества - заявки на заключение прямых договоров с Минтрудсоц РК. Дополнительно сообщаем, что на горячую линию Товарищества ИП сегодня до обеда ещё поступали отдельные сигналы горожан о взимании платы за проезд в размере 30 рублей вместо 28. Это связано с тем, что переключение системы оплаты за проезд происходит не одномоментно, а в течение 14 января. При продолжении злоупотребления отдельными перевозчиками будут приняты дополнительные меры.