В Ухте водитель трубоукладчика нечаянно убил коллегу

Следователи Ухты возбудили уголовное дело в отношении машиниста строительной компании. Его подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, пишет пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в декабре 2021 года на участке местности в районе села Тобысь во время производства работ вблизи газового трубопровода фигурант, управляя трубоукладчиком, совершил наезд на своего коллегу - слесаря по монтажу трубопровода. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается имеющая значение для следствия документация, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы.