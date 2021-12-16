В Ухте водитель трубоукладчика нечаянно убил коллегу

Следователи Ухты возбудили уголовное дело в отношении машиниста строительной компании. Его подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, пишет пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в декабре 2021 года на участке местности в районе села Тобысь во время производства работ вблизи газового трубопровода фигурант, управляя трубоукладчиком, совершил наезд на своего коллегу - слесаря по монтажу трубопровода. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.