Мэр Сыктывкара лично проверила уборку снега в городе

Об этом мэра Сыктывкара Наталью Хозяинову проинформировал директор столичного предприятия «Дорожное хозяйство» Дмитрий Дмитриев сегодня в ходе инспекции работ по уборке снега.
Градоначальник посетила микрорайон Лесозавод, где сегодня шла уборка ряда улиц, в частности – Серова и Банбана, а также территории у школы № 33. Кроме этого Наталья Хозяинова проверила ход работ в районе «центрального» перекрёстка улиц Первомайской и Коммунистической.
Дмитрий Дмитриев отметил, что текущая зима отличилась обилием снега, в особенности в декабре. В связи с этим дорожники работают в усиленном режиме. Так с начала сезона из города вывезены рекордные 194 тысячи кубометров снега. Для сравнения, в 2021 году на аналогичную дату было вывезено 94,2 тысячи кубометров снега. За новогодние каникулы 2021 года было вывезено 34,8 тысячи кубометров, 2022 года – 42,5 тысячи кубометров.
- Этой ночью шла вывозка снега на участках улиц Советская, Кирова, Крутая, Интернациональная, Первомайская. За ночь вывезли 2492 кубометров, за минувшие сутки 3737 «кубов». Параллельно в ночь шло грейдирование улиц Дырносская, Панева, 65-летия Победы, Банбана, Почтовая, Лесозаводская, Магистрального проезда, расчищались обочины Октябрьского проспекта. Идёт очистка дорожных знаков от налипшего снега и наледи, лестниц и тротуаров, подходов к пешеходным переходам от снежных валов и уплотненного снега. Идут локальные работы по ремонту остановочных комплексов. Техника работает в пригородных посёлках, микрорайонах Кочпон-Чит, Дырнос, Верхний и Нижний Чов, – пояснил Дмитрий Дмитриев.
Кроме этого, «Дорожное хозяйство» оказывает содействие при обустройстве мест крещенских купаний – расчищает подъездные пути и площадки для купелей.
- Горожане видят вашу работу, есть живой отклик в соцсетях. Вместе с этим, необходимо не сбавлять темпов плановой деятельности, продолжать оперативно реагировать на поступающие сигналы. В текущей работе прошу особое внимание уделять очистке тротуаров, подъездов к социальным учреждениям, таким как детские сады, школы и больницы, – подчеркнула Наталья Хозяинова.
Напомним, столичные дорожники информируют горожан о результатах и планах своей работы в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/dorojnoehozajstvo
Добавим, что в ходе выезда Наталья Хозяинова обратила внимание на ряд адресов с ненадлежащим содержанием кровель, на которых имеются снежные свесы и сосули. Мэр дала поручение профильным управлениям оперативно отработать проблемные адреса с собственниками зданий и обслуживающими организациями.