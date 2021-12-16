Мэр Сыктывкара лично проверила уборку снега в городе

Об этом мэра Сыктывкара Наталью Хозяинову проинформировал директор столичного предприятия «Дорожное хозяйство» Дмитрий Дмитриев сегодня в ходе инспекции работ по уборке снега.

Градоначальник посетила микрорайон Лесозавод, где сегодня шла уборка ряда улиц, в частности – Серова и Банбана, а также территории у школы № 33. Кроме этого Наталья Хозяинова проверила ход работ в районе «центрального» перекрёстка улиц Первомайской и Коммунистической.

Дмитрий Дмитриев отметил, что текущая зима отличилась обилием снега, в особенности в декабре. В связи с этим дорожники работают в усиленном режиме. Так с начала сезона из города вывезены рекордные 194 тысячи кубометров снега. Для сравнения, в 2021 году на аналогичную дату было вывезено 94,2 тысячи кубометров снега. За новогодние каникулы 2021 года было вывезено 34,8 тысячи кубометров, 2022 года – 42,5 тысячи кубометров.

- Этой ночью шла вывозка снега на участках улиц Советская, Кирова, Крутая, Интернациональная, Первомайская. За ночь вывезли 2492 кубометров, за минувшие сутки 3737 «кубов». Параллельно в ночь шло грейдирование улиц Дырносская, Панева, 65-летия Победы, Банбана, Почтовая, Лесозаводская, Магистрального проезда, расчищались обочины Октябрьского проспекта. Идёт очистка дорожных знаков от налипшего снега и наледи, лестниц и тротуаров, подходов к пешеходным переходам от снежных валов и уплотненного снега. Идут локальные работы по ремонту остановочных комплексов. Техника работает в пригородных посёлках, микрорайонах Кочпон-Чит, Дырнос, Верхний и Нижний Чов, – пояснил Дмитрий Дмитриев.

Кроме этого, «Дорожное хозяйство» оказывает содействие при обустройстве мест крещенских купаний – расчищает подъездные пути и площадки для купелей.