Дерматолог рассказала, как не «потерять лицо» в лютые морозы

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, как сохранить здоровье кожи лица в холодное время года. По словам специалиста в беседе с NEWS.Ru, главное — не умываться перед выходом на улицу, поскольку гидролипидный слой кожного покрова хорошо защищает ткани от мороза.

Кроме того, по возвращении с мороза не следует тереть нос и щеки в попытке отогреть кожу. Она постепенно восстановит чувствительность сама, а резкие движения способны нанести микротравмы, пишет сайт kp.ru.