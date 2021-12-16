Не давайте волю эмоциям: гороскоп на 15 января

Личная сфера не будет особенно радовать рожденных под знаком Овна — у влюбленных и супругов вероятны внезапные стычки, вызванные легкомыслием и ветреностью самих Овнов. Принимая решения, опирайтесь на свою интуицию. В этот день она может быть безошибочной.

Консерватизм и энергетический застой Тельца может привести к непредсказуемым, разрушительным последствиям. Необходимо всю свою энергию направить в созидательное русло, контролируя и просчитывая каждый шаг.

Гороскоп на 15 января 2022 года Близнецы

Звезды сулят Близнецам личный рост, развитие талантов и способностей, возрастание коммуникабельности. Какими бы ни были заманчивыми перспективы, в первую очередь вам нужно обустроить свою личную жизнь, заняться семейными делами.

Гороскоп на 15 января 2022 года Рак

Сегодня Раки будут удачливы в профессиональной сфере. Многим будет льстить похвала, поощрение. Если на работе могут возникнуть мелкие неурядицы, не придавайте им значения. Постарайтесь закончить текущие дела, чтобы не оставлять за собой долгов.

Гороскоп на 15 января 2022 года Лев

День символизирует травмы, несчастные случаи. Львы могут оказаться виновником неприятного происшествия. Будьте осторожнее с острыми предметами и электроприборами, а также за рулем и во время занятий спортом.

Гороскоп на 15 января 2022 года Дева

Этот день полезно провести в уединении, подальше от суматохи и суеты - это даст возможность набраться сил, переварить впечатления, разобраться с мыслями и просто расслабиться. В делах старайтесь подтянуть хвосты, закончить нужную работу. Вечером хорошо принять ванну, почитать книгу или посмотреть фильм.

Гороскоп на 15 января 2022 года Весы

Сейчас вы можете не просто поменять место работы, но и освоить незнакомый вид деятельности. В ближайшее время появится чуть больше свободного времени; используйте его для встреч с друзьями и коротких путешествий.

Гороскоп на 15 января 2022 года Скорпион

Удачный период для операций с недвижимостью, решения наследственных вопросов. Быстро реагируйте на все поступающие деловые предложения. Многие из них заслуживают вашего внимания. При необходимости можно заняться оформлением любых документов.

Гороскоп на 15 января 2022 года Стрелец

На службе вероятна непростая ситуация. Начальство может задеть достоинство Стрельца, чего делать не следует. Стрелец способен затаить эту обиду и ждать часа мести. А мстит он тайно и жестоко. Проявите гибкость, поищите новые подходы к решению возникшей проблемы. Абсурдная, на первый взгляд, идея на поверку окажется просто блестящей.

Гороскоп на 15 января 2022 года Козерог

Многим Козерогам сегодня придется жить как на вулкане. Это, может, и интересно, но такой накал страстей выдержать непросто. Вам придется смириться с тем, что в любви не все спокойно и гладко.

Гороскоп на 15 января 2022 года Водолей

Не исключено, что ваши чувства к любимому вспыхнут вновь, этому будет способствовать необычное событие или приключение, которое вы переживете вместе. Возможно начало нового увлекательного романа. Имейте в виду, что вашему партнеру может понадобиться как моральная, так и материальная поддержка.

Гороскоп на 15 января 2022 года Рыбы

Интересное знакомство возможно в компании друзей или в дороге. Роман будет развиваться стремительно, но, скорее всего, быстро сойдет на нет. Сегодня вы оба готовы дарить друг другу нежность и ласку, а завтра будете страдать от обиды и разочарования. Не давайте волю эмоциям.