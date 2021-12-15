На пожаре в Коми спасли мужчину

13 января в 09:12 в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Школьная в деревне Туискерос. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 7 минут.

За минувшие сутки в Коми произошло несколько пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

В 10:17 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара поврежден дом на площади 8 м2.

В ликвидации пожара были задействованы 2 огнеборца и 1 единица техники. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

В 15:06 в пожарно-спасательную службу города Инты поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице Промышленная. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 3 минут. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 6 человек. Звеньями газодымозащитной службы был спасен мужчина 1969 года рождения. В 15:12 возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждено имущество на площади 1 м2.

В ликвидации пожара были задействованы 10 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

14 января в 02:37 в пожарно-спасательную службу Ижемского района поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Чика. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 10 минут. В 03:07 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара поврежден дом на площади 8 м2.

В ликвидации пожара были задействованы 4 огнеборца и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.