Мэр Сыктывкара вручила новогодние подарки троим детям из столицы и Эжвы

Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова исполнила мечты трех юных сыктывкарцев. В преддверии Нового года, 30 декабря 2021 года, Наталья Хозяинова, Председатель Совета города Анна Дю, глава Представительства ГК «Руститан» в Республике Коми, депутат горсовета Сергей Кулаков сняли с «Елки желаний» шары с новогодними пожеланиями пятерых детей, которые они и исполнили.



Наталья Хозяинова подарила ноутбуки одиннадцатилетним Данилу Аникиеву, Анастасии Козловой из Эжвы и Артуру Молодцову из Сыктывкара. По словам ребят, ноутбуки им необходимы для успешного освоения школьной программы, особенно на дистанционном обучении, при работе над презентациями по различным предметам.



Как отметила Наталья Хозяинова, новый год – время чудес, когда каждый из нас может побыть немного волшебником. Ведь ничто не сравнится с сияющими глазами ребят, которые особенно нуждаются в заботе и внимании взрослых.



В свою очередь, Анна Дю вручила новогодний подарок – ноутбук одиннадцатилетнему сыктывкарцу Константину Алиеву, а для девятилетнего Антона Мезенцева исполнилась мечта – Сергей Кулаков подарил мальчику велосипед.