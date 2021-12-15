На Коми обрушится метель: в МЧС предупредили о надвигающейся непогоде

В соответствии с прогнозом гидрометеорологического явления возможны следующие риски возникновения ЧС и происшествий:

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, в ближайшее время до 20 часов 14 января по республике (Воркутинский, Интинский, Усинский, Печорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Вуктыльский районы), в Воркутинском районе до 9 часов 15 января, сохранится южный ветер 7-12 м/с, порывами 15-20 м/с, местами метель, временами с ухудшением видимости до 1000 м.

риск нарушения электроснабжения в населенных пунктах, на социально значимых объектах и объектах другого назначения, обусловленные обрывами линий электропередачи из-за порывов ветра;

риск затруднения движения на автодороге, ДТП, возможно с гибелью людей по причине ухудшения видимости из-за метели, снежных заносов и накатов;

риск схода и задержек движения ЖД составов по причине снежных заносов ЖД путей;

риск падения рекламных щитов, конструкций, вывесок и дорожных знаков;

риск увеличения количества возгораний в жилом секторе, на социально значимых объектах и объектах др. назначения по причине нарушения в работе электроэнергетических систем и неосторожного обращения с огнем;

риск травматизма населения, обусловленный гололедицей на дорогах, тротуарах и дворовых территориях;

риск происшествий, связанный с провалом населения и техники под лед;

риск обрушения кровли зданий и сооружений, а также падений снежных масс и наледи на население.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

организовать оповещение (информирование) населения о прогнозируемом гидрометеорологическом явлении и рисках возникновения ЧС и происшествий;

экстренно организовать доведение предупреждения по всем имеющимся видам и средствам связи до групп, находящихся на туристических маршрутах, а также держать на контроле нахождение туристических групп на маршрутах;

организовать доведение прогнозируемого гидрометеорологического явления и рекомендаций до взаимодействующих служб и организаций, в том числе служб экстренного реагирования (01, 02, 03, 04), служб жизнеобеспечения населения (электросети, водоканал, теплосети, котельные и др.), потенциально опасных объектов, дорожных служб, автотранспортных предприятий, социально значимых объектов (лечебно-профилактические учреждения, школы, детские сады, дома престарелых, дома-интернаты и др.), глав поселений (старост), а также контроль готовности сил и средств к реагированию на возможные ЧС и контроль со стороны ЕДДС МО за выполнением службами и организациями комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и уменьшению их последствий;

организовать доведение штормового предупреждения, рисков возникновения ЧС и мер безопасности до организаторов и участников мероприятий с массовым сосредоточением людей, в случае проведения таковых мероприятий на территории МО;

в целях предотвращения обрушения кровли зданий и сооружений, а также травматизма населения организовать очистку крыш от снега и наледи, отсыпку тротуаров, дворовой территории во избежание гололедицы;

уделить особое внимание ограждению опасных участков под крышами зданий и соблюдению техники безопасности персонала, работающего на высоте;

организовать проведение разъяснительной работы с населением через средства массовой информации о соблюдении правил пожарной безопасности;

организовать постоянный мониторинг гидрометеорологической обстановки в период действия прогнозируемого явления;

совместно с дорожными управлениями, Сосногорским регионом Северной железной дороги-филиала ОАО "РЖД" обратить внимание на состояние дорожного покрытия на дорогах федерального, республиканского и местного значения, на особо опасные участки, подъемы и спуски, перекрестки, на состояние железнодорожных путей соответственно. Особое внимание уделить дорожному покрытию у пешеходных переходов, школьных и дошкольных учреждений, мест большого количества пешеходов. При ухудшении дорожной обстановки необходимо организовать отсыпку песчано-гравийных материалов, реагентов, а также своевременную очистку дорожного полотна от снега;

организовать проверку готовности пунктов временного размещения населения;

привести в готовность к применению мобильные пункты обогрева, быть в готовности к организации дежурства данных пунктов на затороопасных участках автодорог федерального, республиканского и местного значения;

уточнить вопросы готовности стационарных пунктов обогрева и пунктов питания на трассах федерального, республиканского и местного значения, а также наличия и объемов смеси и реагентов для отсыпки дорожного полотна;

организовать непрерывный сбор, анализ и обмен по линии дежурно-диспетчерских служб информацией по обстановке в период действия

прогнозируемого явления. Обеспечить представление докладов и донесений ЕДДС МО в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми установленным порядком;

заблаговременно предусмотреть проведение заседания КЧС и ОПБ МО по подготовке к действиям в соответствии с прогнозируемыми рисками возникновения ЧС;

проработать вопрос проведения усиления сил и средств формирований районного звена Коми республиканской подсистемы РСЧС;

уточнить планы действий и перечень мероприятий при введении режимов "ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ" и "ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ", рассмотреть вопрос введения соответствующего режима функционирования для муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и обеспечить проведение предусмотренных для соответствующего режима функционирования мероприятий.

Выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий осуществлять на весь период действия природного явления.