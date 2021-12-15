В Сыктывкаре поймали девушку-подростка, которая «разбомбила» иномарку бутылками

В УМВД России по городу Сыктывкару с заявлением обратилась женщина 1968 года рождения и сообщила, что неизвестные повредили ее автомашину, которая была припаркована во дворе дома.

Сотрудники уголовного розыска Сыктывкара по "горячим следам" установили личность подозреваемой в повреждении автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Потерпевшая пояснила, что услышала, как сработала сигнализация на ее автомобиле "Toyota", после чего вышла на улицу и обнаружила на капоте машины вмятину.

Для выяснения обстоятельств повреждения автомобиля на место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска. В ходе поквартирного обхода и просмотра камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемой. Нарушителем порядка оказалась 15-летняя девушка.

По предварительным данным, девушка, находясь по месту проживания, из шалости выкинула из окна несколько стеклянных бутылок, одна из которых упала на автомобиль потерпевшей.

В связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ.

Ущерб, причиненный противоправными действиями девушки, составил 17 тысяч рублей и был полностью возмещен родителями.