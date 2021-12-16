День снега: 6 бюджетных принадлежностей для зимнего отдыха, которые продают сыктывкарцы

Уже завтра, 16 января, по всему миру будут праздновать День снега. И так как праздник выпадает на выходной день, предлагаем вам не сидеть дома, а выйти на улицу и отлично провести время. А для того, чтобы все прошло как можно веселее, мы собрали для вас новую подборку товаров, которые можно купить в Сыктывкаре.

Продавец говорит, что у снегоката удлиненное мягкое сиденье и широкий тормоз. Есть буксировочный трос с автоматической намоткой и спинка. Состояние хорошее.

Лыжи детские с палками, 500 рублей

Такой вариант крепления будет удобен для ребенка. То, что нужно, чтобы отправиться всей семьей на лыжню.

Ватрушка, 3000 рублей

Продавец отметил, что ватрушка подойдет для большой семьи, так как на ней есть сразу 8 мест. Яркий цвет также порадует глаз.

Термобелье, 1700 рублей

В составе есть шерсть мериноса, что делает белье очень теплым. По словам продавца, комплект унисекс и большемерка (до 164р).

Сноуборд, 5000 рублей

Сноуборд использовался два сезона, но всего по неделе. Креплений на нем нет. Размер 120.

Горнолыжный женский костюм, 15000 рублей

Для активного зимнего отдыха нужно тепло одеваться. Этот костюм подойдет на 48 размер. Продавец отметил, что костюм новый.