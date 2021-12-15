Экономист рассказала, как вырастет квартплата в 2022 году

Доцент экономического факультета РУДН и кандидат экономических наук Лариса Сорокина рассказала, к каким изменениям размера квартплаты стоит готовиться в этом году. Так, по словам эксперта, коммунальные услуги могут подорожать в рамках ценовой планки, которую установило российское правительство, пишут "РИА Новости".

Сорокина отметила, что планка устанавливается по региону и выходить за её пределы коммунальщики не могут.