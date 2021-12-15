Экономист рассказала, как вырастет квартплата в 2022 году

Доцент экономического факультета РУДН и кандидат экономических наук Лариса Сорокина рассказала, к каким изменениям размера квартплаты стоит готовиться в этом году. Так, по словам эксперта, коммунальные услуги могут подорожать в рамках ценовой планки, которую установило российское правительство, пишут "РИА Новости".
Сорокина отметила, что планка устанавливается по региону и выходить за её пределы коммунальщики не могут.
"Федеральная антимонопольная служба заверила, что средний рост стоимости коммунальных услуг составит четыре процента, при ожидаемой среднегодовой инфляции 4-4,5 процента", — отметила Сорокина.