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Экономист рассказала, как вырастет квартплата в 2022 году

Экономист рассказала, как вырастет квартплата в 2022 годуФото из архива редакции

Доцент экономического факультета РУДН и кандидат экономических наук Лариса Сорокина рассказала, к каким изменениям размера квартплаты стоит готовиться в этом году. Так, по словам эксперта, коммунальные услуги могут подорожать в рамках ценовой планки, которую установило российское правительство, пишут "РИА Новости".

Сорокина отметила, что планка устанавливается по региону и выходить за её пределы коммунальщики не могут. 

"Федеральная антимонопольная служба заверила, что средний рост стоимости коммунальных услуг составит четыре процента, при ожидаемой среднегодовой инфляции 4-4,5 процента", — отметила Сорокина.

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