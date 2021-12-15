Врач рассказал о необычном симптоме инфаркта

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман рассказал о том, что на инфаркт миокарда и стенокардию может указывать боль в верхней части живота. Об этом пишет radiosputnik.ria.ru.
Эксперт отметил, что регулярные боли при физической нагрузке, скорее всего, говорят именно о стенокардии. Но, разумеется, предварительно нужно исключить наличие других заболеваний.
Герман Гандельман также рекомендовал страдающим от болей в животе как можно быстрее сделать стресс-тест. Этот анализ может показать, есть ли у пациента сердечные заболевания.