Врач рассказал о необычном симптоме инфаркта

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман рассказал о том, что на инфаркт миокарда и стенокардию может указывать боль в верхней части живота. Об этом пишет radiosputnik.ria.ru.

Эксперт отметил, что регулярные боли при физической нагрузке, скорее всего, говорят именно о стенокардии. Но, разумеется, предварительно нужно исключить наличие других заболеваний.