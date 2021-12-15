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Россиян предупредили о болезни-хамелеоне, которая не лечится таблетками

Россиян предупредили о болезни-хамелеоне, которая не лечится таблеткамиФото из архива редакции

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о серьезном заболевании, которое не поддается медикаментозному лечению. Речь идет о синдроме тазовой боли, которую часто путают с циститом, пишут “РИА Новости”.

"Если прием курса антибиотиков не помог избавиться от неприятных ощущений, следует сдать мочу на посев. Отсутствие бактерий в анализе будет свидетельствовать о наличии синдрома тазовой боли", – пояснил медик.

Причина заболевания связана с "перенастраиванием" рецепторов, которые, по словам эксперта, становятся гиперчувствительными. Для решения проблемы эксперт советует практиковать тазовую гимнастику и сдерживать позывы к мочеиспусканию.

"Это болезни больших городов и наше неумение сосуществовать со стрессом. Мы не умеем спускать пар", – заключил Александр Мясников.

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