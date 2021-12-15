В Сыктывкаре будет возвращена стоимость оплаты проезда в автобусах с 30 до 28 рублей

Соответствующее требование озвучил сегодня на встрече с перевозчиками, организованной по поручению мэра столицы Коми Натальи Хозяиновой, её первый заместитель Александр Можегов в ответ на самовольные действия ИП Кожевник Юрия Владимировича, ИП Бакина Сергея Сергеевича, ИП Мингазовой Оксаны Сергеевны.
Данные предприниматели с января самовольно взимали с пассажиров 30 рублей за проезд вместо положенных 28, что вызвало правомерное недовольство со стороны горожан и побудило власти Сыктывкара принять жесткое решение в отношении перевозчиков.
Напомним, во вторник трем перевозчикам было направлено уведомление о неправомерности их действий, также были отправлены в правоохранительные и надзорные органы.
- Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова поставила задачу, чтобы с завтрашнего дня плата за проезд в автобусах трех перевозчиков была возвращена на прежний уровень – 28 рублей, что и будет сделано, – пояснил А. Можегов.
Напомним, Товарищество индивидуальных перевозчиков, в состав которого входят и вышеназванные предприниматели, 29 декабря прошлого года в установленном порядке предупредило администрацию о повышении платы за проезд до 30 рублей с 30 января 2022 года на маршрутах №№ 1, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 28 и 44.