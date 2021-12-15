Назван обычный дешевый продукт, снижающий риск смерти от рака

Группа американских ученых назвала простой и доступный продукт, который позволяет минимизировать риск смерти от онкологических заболеваний. Об открытии исследователей сообщили СМИ. - Если каждый день понемногу добавлять в еду оливковое масло, риск умереть от рака заметно уменьшается, – пишут медиа. Научные сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения провели исследования, которые позволили доказать положительное влияние оливкового масла на здоровье и самочувствие пациентов с онкологическими и другими опасными заболеваниями.

Половина столовой ложки оливкового масла или 7 грамм продукта позволяют снизить риск умереть от рака на 17 %. Кроме того, оно защищает от смерти из-за болезней сердца на 19 %, от смерти из-за респираторных заболеваний и на 29 % от смерти из-за нейродегенеративных болезней. Важным условием является каждодневное употребление продукта.+