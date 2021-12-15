В Коми после возбуждения дела директор внезапно нашел 33 миллиона рублей для сотрудников

В Усинске в рамках уголовного дела в полном объеме возмещена задолженность по заработной плате перед работниками предприятия, сообщили в Следственном управлении СКР по Коми.

По данным следствия, фигурант не выплачивал в полном объеме заработную плату и иные установленные законом выплаты работникам предприятия, в том числе своевременно не произвел с ними окончательный расчет. Потерпевшими по уголовному делу признаны 124 человека. Общая сумма задолженности перед ними составила более 33 миллионов рублей. При этом у руководителя имелась реальная возможность частично оплачивать труд работников, однако денежные средства расходовались на хозяйственно-оперативные нужды предприятия.