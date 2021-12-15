Сыктывкарка спрятала от полиции украденное кольцо в носке

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в ювелирном салоне «Яхонт».

Прибывшие по указанному адресу росгвардейцы выяснили у продавца о причинах срабатывания тревожной кнопки. Девушка пояснила, что в салоне находилась женщина, после чего пропало золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии просмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на подозреваемую в хищении ювелирного изделия.