Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкарка спрятала от полиции украденное кольцо в носке

Сыктывкарка спрятала от полиции украденное кольцо в носкеФото из архива «Pro Города»

Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в ювелирном салоне «Яхонт».

Прибывшие по указанному адресу росгвардейцы выяснили у продавца о причинах срабатывания тревожной кнопки. Девушка пояснила, что в салоне находилась женщина, после чего пропало золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии просмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на подозреваемую в хищении ювелирного изделия.

Женщина 1982 года рождения была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Позже в дежурной части выяснилось, что похищенное кольцо она спрятала в носок. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости