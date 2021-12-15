"Платим, не бухтим, все дорожает": сыктывкарцы о повышении цен на проезд в автобусах

В Сыктывкаре повысят цены на проезд до 30 рублей. Однако это сопровождалось скандалами - некоторые перевозчики не стали дожидаться указа мэрии и самолично повысили цену, что сильно разозлило местных жителей. Под новостями в нашей группе “ВКонтакте” собрались как сторонники повышения цен, так и противники. Мы собрали для вас самые яркие из комментариев о повышении цен на проезд.

Алексей Черноусов

- Скоро “доскулитесь”, пешком будете ходить. Цены смотрите на заправках, что за народ такой.

Анастасия Губарева в ответ: