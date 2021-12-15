"Платим, не бухтим, все дорожает": сыктывкарцы о повышении цен на проезд в автобусах

В Сыктывкаре повысят цены на проезд до 30 рублей. Однако это сопровождалось скандалами - некоторые перевозчики не стали дожидаться указа мэрии и самолично повысили цену, что сильно разозлило местных жителей. Под новостями в нашей группе “ВКонтакте” собрались как сторонники повышения цен, так и противники. Мы собрали для вас самые яркие из комментариев о повышении цен на проезд.
Алексей Черноусов
- Скоро “доскулитесь”, пешком будете ходить. Цены смотрите на заправках, что за народ такой.
Анастасия Губарева в ответ:
- Аналогично могу сказать: скоро “доскулитесь”, без выручки и без зарплаты останетесь. Вы правы, цены растут с каждым днём, и не только заправках. А зарплата на месте. Ну хоть вы тогда дайте ей уже пинка, чтобы повысить. И поверьте, скул прекратится.
Игорь Гудырев:
- «Администрация Сыктывкара заявила, что это незаконно, и потребовала перевозчиков вернуть прежнюю стоимость». Как гражданин нарушит закон, так его живо обкладывают штрафами. А тут, потребовали, попросили, умоляли.
Игорь Шашков:
- Цена ценой, лишь бы ездили нормально для людей! Будут проблемы с ними, скоро будем этим заниматься!
Алексей Хитрюк
- Мэрия, вы бы с ценами на диз.топливо и газом разобрались, чем моим ИП штрафы за тарифы выписывать, хватит дурью маяться.
Владимир Вишневецкий
- Тариф на автобусе должен быть не менее 45 рублей за одного пассажира. Если администрации думает по-другому, то пусть купит автобусы и отправляет эти автобусы на линию.
Александра Бетехтина
- Я одного понять не могу. А чего все возмущаются, что подняли стоимость проезда, подорожало топливо. Или все думают, что автобусы воздухом заправляют? Молоко, хлеб, яйца, масло подорожало и чё-то никто не орёт, что дорого. Кушать хочется, однако. Кого не устраивает проезд 30р, встаём на лыжи и на работу катись себе с ветерком, в 6 утра выйти - к 8 утра прикатишься. Фитнес.