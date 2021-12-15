Сыктывкарский торгово-технологический техникум ушел на дистанционку

На сайте столичного торгово-технологического техникума появилось объявление о переводе студентов на дистант. О том, с чем это связано, сообщает БНК.

На сайте техникума сказано, что дистанционное обучение продлится до 22 января. Как отметили в Минобрнауки региона, техникум полностью закрыт на карантин из-за коронавируса. Частично закрытые на карантин по коронавирусу образовательные организации отсутствуют.