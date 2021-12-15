Сыктывкарский торгово-технологический техникум ушел на дистанционку

На сайте столичного торгово-технологического техникума появилось объявление о переводе студентов на дистант. О том, с чем это связано, сообщает БНК.
На сайте техникума сказано, что дистанционное обучение продлится до 22 января. Как отметили в Минобрнауки региона, техникум полностью закрыт на карантин из-за коронавируса. Частично закрытые на карантин по коронавирусу образовательные организации отсутствуют.
Кстати, техникум оказался не единственным учреждением, пострадавшим от коронавируса в этот период. Так, из-за превышения порога заболеваемости по ОРВИ частично закрыта одна группа в югыдъягском детском саду №1 «Сказка», восемь классов в шести общеобразовательных организациях: школа №22 Ухты, школы в Брыкаланске, Шошке, Едве, начальная школа-детский сад села Вольдино, начальная школа-детский сад села Мыелдино. Полностью закрытые на карантин по ОРВИ образовательные организации отсутствуют.