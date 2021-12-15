В Коми появились десятки вакансий с зарплатой от 150 000 рублей

Средняя предлагаемая зарплата в Республике Коми в начале 2022 года составляет 49 400 рублей, что в целом соответствует средней предлагаемой зарплате в других регионах страны. При этом некоторые местные работодатели готовы платить зарплаты выше. Так, за последние две недели в Республике Коми появилось около 40 вакансий с зарплатой от 150 000 рублей.

Большая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена на данный момент в регионе в сфере транспорта, в строительстве, а также в сфере продаж. При этом, согласно данным Банка данных заработных плат hh.ru, прямо сейчас, в январе 2022 года, 22% компаний СЗФО и в том числе из Республики Коми планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5 000 рублей. Еще 11% компаний начнут пересмотр зарплат в феврале, а вот чуть более 33% компаний на Северо-Западе страны вернуться к этому вопросу лишь по итогам первого квартала 2022 года.