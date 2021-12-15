В Коми появились десятки вакансий с зарплатой от 150 000 рублей

Средняя предлагаемая зарплата в Республике Коми в начале 2022 года составляет 49 400 рублей, что в целом соответствует средней предлагаемой зарплате в других регионах страны. При этом некоторые местные работодатели готовы платить зарплаты выше. Так, за последние две недели в Республике Коми появилось около 40 вакансий с зарплатой от 150 000 рублей.
Большая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена на данный момент в регионе в сфере транспорта, в строительстве, а также в сфере продаж. При этом, согласно данным Банка данных заработных плат hh.ru, прямо сейчас, в январе 2022 года, 22% компаний СЗФО и в том числе из Республики Коми планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5 000 рублей. Еще 11% компаний начнут пересмотр зарплат в феврале, а вот чуть более 33% компаний на Северо-Западе страны вернуться к этому вопросу лишь по итогам первого квартала 2022 года.
Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в январе в Республике Коми, на которые местные жители могут откликнуться прямо сейчас:
- Руководитель отдела кадров на производственное предприятие, от 200 000 руб. на руки,
- Водитель лесовоза, до 200 000 руб. до вычета НДФЛ,
- Начальник отдела продаж, от 132 690 руб. до вычета НДФЛ,
- Машинист ППУ, ЦА-320, Син-32/машинист крана, от 120 000 руб. на руки,
- Инженер по продажам (промышленное оборудование) в г. Сыктывкар, до 150 000 руб. до вычета НДФЛ,
- Менеджер по логистике, до 100 000 руб. до вычета НДФЛ,
- Java разработчик, от 100 000 руб. на руки,
- Директор магазина, до 100 000 руб. на руки,
- Менеджер по продажам в IT-сервисную компанию, до 130 000 руб. на руки,
- Инженер ПТО, до 140 000 руб. на руки.