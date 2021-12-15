В Усинске в ангаре нашли девять мертвых собак: предполагается, что их убили

В Усинске произошло ужасное происшествие - руководитель центра защиты животных “Белый Свет” Александр Богатырев нашел в ангаре девять трупов собак. Предположительно, их убили тупым предметом.

10 января Александру позвонили местные активистки, которые подкармливают собак, и сообщили, что на территории МУП “Муниципальные перевозки” одному из псов стало плохо. Александр Богатырев выехал на место.

- Когда я приехал на место, я хотел взять [пса] Хасана, чтобы отнести его в машину, хотел забрать домой. Но он убежал от меня виляющей походкой, явно у него была травма. Тогда [одна из активисток] Елена попросила меня потаскать ведра с отходами - отнести их к соседнему офису, где живет часть собак. Пока я нес ведра, Елена сказала мне, что трех собак сегодня не хватает. Тогда я решил пойти и посмотреть, может их заперли в ангаре Такаевской живодерни, - рассказал Александр.

Когда мужчина зашел в ангар, он увидел, что помещение наполовину завалено покрышками от грузовых машин. Он уже собирался оттуда выходить, но вдруг заметил гору трупов собак, а вернее - девять тел.