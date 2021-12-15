Лучше бы купил: житель Коми срубил елку и заработал уголовное дело

Житель Ухты решил добыть к Новому году его главный символ - елку. Он выбрал самый простой, но не самый законный способ - в результате дело приняло неожиданно неприятный оборот. Подробнее об этом сообщили в Минприроды региона.

Сначала за незаконный сруб горожанину пришлось отдать 5175 рублей, однако на этом все не кончилось. В Минприроды сообщили, что нарушителя обнаружили в Ухтинском районе на особо охраняемой природной территории. Так как причиненный ущерб от незаконной рубки превысил пять тысяч рублей, дело стало уголовным.