Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Лучше бы купил: житель Коми срубил елку и заработал уголовное дело

Лучше бы купил: житель Коми срубил елку и заработал уголовное дело

Житель Ухты решил добыть к Новому году его главный символ - елку. Он выбрал самый простой, но не самый законный способ - в результате дело приняло неожиданно неприятный оборот. Подробнее об этом сообщили в Минприроды региона.

Сначала за незаконный сруб горожанину пришлось отдать 5175 рублей, однако на этом все не кончилось. В Минприроды сообщили, что нарушителя обнаружили в Ухтинском районе на особо охраняемой природной территории. Так как причиненный ущерб от незаконной рубки превысил пять тысяч рублей, дело стало уголовным.

Материалы по факту нарушения переданы в МВД Ухты. Теперь горожанину грозит более серьезное наказание.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости