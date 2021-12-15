В Госдуме призвали обсуждать аборты на школьных уроках

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила о том, что об опасности абортов нужно рассказывать в школе. Об этом пишут "РИА Новости".

"Безусловно, следует повышать рождаемость, снижать количество абортов, и для этого нужен целый комплекс мер, который должен включать в себя в том числе и соответствующие уроки в школах. Они должны проводиться не в рамках отдельной дисциплины, а возможно, даже факультативно", - сказала представитель Госдумы.