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Анатолий Вассерман назвал добровольность прививок пагубной концепцией

Анатолий Вассерман назвал добровольность прививок пагубной концепциейФото из архива редакции

Депутат Госдумы жёстко высказался по поводу добровольной вакцинации. По его словам, она является частью горбачевского наследия, пишет "Лента.ру".

Также Вассерман заявил, что её отменять в 2022 году. 

«Уверен, что в нынешнем году мы отменим одну из тягчайших частей горбачевского наследия — добровольность прививок. Пагубность этой концепции уже очевидна всему миру», — сказал депутат. 

Также он добавил, что во Франции в настоящий момент готовятся принять закон, из-за которого вакцинация станет практически обязательной.

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