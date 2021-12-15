Анатолий Вассерман назвал добровольность прививок пагубной концепцией

Депутат Госдумы жёстко высказался по поводу добровольной вакцинации. По его словам, она является частью горбачевского наследия, пишет "Лента.ру".
Также Вассерман заявил, что её отменять в 2022 году.
«Уверен, что в нынешнем году мы отменим одну из тягчайших частей горбачевского наследия — добровольность прививок. Пагубность этой концепции уже очевидна всему миру», — сказал депутат.
Также он добавил, что во Франции в настоящий момент готовятся принять закон, из-за которого вакцинация станет практически обязательной.