В Кремле прокомментировали возможность введения локдауна из-за омикрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу возможности введения локдауна из-за омикрона. Его слова публикуют “РИА Новости”.

Так, Песков прокомментировал прогнозы касательно количества заболевших:

"Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма "омикрона". Вместе с тем, мы имеем предварительные данные о том, что протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности все равно необходим, о чем сегодня и шла речь", - сказал Песков.

Потребуется ли введение локдауна - пока неизвестно, отметил пресс-секретарь президента России.

"Единственное, не прогноз, а в чем можно быть уверенным, что, если те, кто не привился, привьются, или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе и своим близким добро на фоне этой надвигающейся войны", - подчеркнул Песков.