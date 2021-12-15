В России предложили запретить курить и продавать вейпы

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о том, что нужно ввести полный запрет на продажу вейпов. Об этом пишут “РИА Новости”.

"Полтора года назад депутаты Госдумы уже приняли закон, приравнивающий вейпы к сигаретам и запрещающий их продажу несовершеннолетним. В данном случае нужно разбираться, как и где подростки достали эту гадость, кто не уследил. Если у нас от этого гибнут дети по попущению взрослых, если родители не понимают и не доносят до своих детей, что это вредно и опасно, значит сегодняшнего закона недостаточно. Значит, вейпы нужно запретить полностью, абсолютно для всех без исключения", - сказал политик, комментируя инцидент с погибшим ребенком.