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Сыктывкар накроет метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение

Сыктывкар накроет метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: В периоде с 21 ч 12 января в северных и центральных районах (Воркутинский, Интинский, Усинский, Печорский, Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский), с 10 ч 13 января - в юго-западных районах (Усть-Вымский, Сыктывдинский и Сыктывкар, Сысольский, Прилузский, Койгородский), с 15 ч - в юго-восточных районах (Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский) с сохранением до 18 ч 13 января ожидается усиление Ю и ЮЗ ветра, 7-12 м/с, порывами до 15 м/с, местами 16-21 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 1000-500 м.

В Сыктывкаре: с 10 ч до 18 ч 13 января ожидается усиление Ю ветра, 7-12 м/с, с порывами 15-19 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 1000-500 м.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
  • Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.
  • Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
  • Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
  • Находясь в помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.
  • Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.
  • Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
  • Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Напоминаем:

  • при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
  • в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.

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