Сыктывкар накроет метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: В периоде с 21 ч 12 января в северных и центральных районах (Воркутинский, Интинский, Усинский, Печорский, Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский, Княжпогостский, Ухтинский, Сосногорский, Вуктыльский), с 10 ч 13 января - в юго-западных районах (Усть-Вымский, Сыктывдинский и Сыктывкар, Сысольский, Прилузский, Койгородский), с 15 ч - в юго-восточных районах (Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский) с сохранением до 18 ч 13 января ожидается усиление Ю и ЮЗ ветра, 7-12 м/с, порывами до 15 м/с, местами 16-21 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 1000-500 м.

В Сыктывкаре: с 10 ч до 18 ч 13 января ожидается усиление Ю ветра, 7-12 м/с, с порывами 15-19 м/с, временами метель с ухудшением видимости до 1000-500 м.