Врач назвал продукты, которые «убьют» кожу

Регулярное употребление сахара пагубно сказывается на здоровье кожи, заявила нутрициолог Екатерина Маслова, пишет РИА Новости.
Она перечислила четыре продукта, убивающих красоту и здоровье кожи. Сахар, к примеру, превращает коллагеновые волокна в коже в жесткие сгустки. «Это приводит к морщинам и дряблой коже», — отметила она.
Алкоголь обезвоживает кожу. При злоупотребление спиртными напитками на коже появляются отеки, сосудистые сетки. Еще один враг — глютен, который содержится в булках, багетах, макаронах и прочих. Любители этих продуктов могут обнаружить у себя отеки в области щек, пигментные пятна, розацеа.
- Ну а прыщи часто вызывают молочные продукты. Многие не усваивают лактозу, что ведет к воспалениям, — добавила специалист. Высыпания могут появиться не только на лице, но и на спине, области декольте.