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Врач назвал продукты, которые «убьют» кожу

Врач назвал продукты, которые «убьют» кожуpixabay

Регулярное употребление сахара пагубно сказывается на здоровье кожи, заявила нутрициолог Екатерина Маслова, пишет РИА Новости.

Она перечислила четыре продукта, убивающих красоту и здоровье кожи. Сахар, к примеру, превращает коллагеновые волокна в коже в жесткие сгустки. «Это приводит к морщинам и дряблой коже», — отметила она.

Алкоголь обезвоживает кожу. При злоупотребление спиртными напитками на коже появляются отеки, сосудистые сетки. Еще один враг — глютен, который содержится в булках, багетах, макаронах и прочих. Любители этих продуктов могут обнаружить у себя отеки в области щек, пигментные пятна, розацеа.

- Ну а прыщи часто вызывают молочные продукты. Многие не усваивают лактозу, что ведет к воспалениям, — добавила специалист. Высыпания могут появиться не только на лице, но и на спине, области декольте.

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