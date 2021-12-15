Врач назвал продукты, которые «убьют» кожу

Регулярное употребление сахара пагубно сказывается на здоровье кожи, заявила нутрициолог Екатерина Маслова, пишет РИА Новости.

Она перечислила четыре продукта, убивающих красоту и здоровье кожи. Сахар, к примеру, превращает коллагеновые волокна в коже в жесткие сгустки. «Это приводит к морщинам и дряблой коже», — отметила она.

Алкоголь обезвоживает кожу. При злоупотребление спиртными напитками на коже появляются отеки, сосудистые сетки. Еще один враг — глютен, который содержится в булках, багетах, макаронах и прочих. Любители этих продуктов могут обнаружить у себя отеки в области щек, пигментные пятна, розацеа.