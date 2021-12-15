На перевозку спортсменов к ЧМ по хоккею с мячом в Сыктывкаре потратят 5 миллионов рублей

Столица Коми планирует потратить 5.3 миллиона рублей на перевозку спортсменов во время Чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Точная цифра начальной цены контракта - 5,34 миллиона рублей. Заказ разместил Центр спортивной подготовки сборных команд. Деньги планируется выделить из регионального бюджета. Оказание услуг по организации передвижения будет разделено на два периода: с 7 по 14 марта и с 26 марта по 4 апреля. Общее количество машино-часов - 1520.