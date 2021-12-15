На перевозку спортсменов к ЧМ по хоккею с мячом в Сыктывкаре потратят 5 миллионов рублей

Столица Коми планирует потратить 5.3 миллиона рублей на перевозку спортсменов во время Чемпионата мира по хоккею с мячом. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Точная цифра начальной цены контракта - 5,34 миллиона рублей. Заказ разместил Центр спортивной подготовки сборных команд. Деньги планируется выделить из регионального бюджета. Оказание услуг по организации передвижения будет разделено на два периода: с 7 по 14 марта и с 26 марта по 4 апреля. Общее количество машино-часов - 1520.
Подрядчик обязан иметь лицензию на автобусные перевозки пассажиров. Транспортные средства должны быть внешне одинаковыми, белого цвета, не старше 2017 года выпуска и вместительностью на 45 пассажирских мест.
Напоминм, Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд состоится в Сыктывкаре весной 2022 года. Матчи группы «Б» запланированы с 8 по 13 марта, группы «А» — с 27 марта по 3 апреля. Ожидается, что в сильнейшем дивизионе на лед выйдут сборные девяти стран.